Много хора посягат към солницата, преди дори да са опитали храната, а други гордо твърдят, че изобщо не използват сол. Истината е някъде по средата – в баланса. Безсолната манджа може да е полезна, но рядко е вкусна, а прекалено солената – може да струва скъпо на здравето. Въпросът колко е "достатъчно" и колко е "вече опасно" е по-сложен, отколкото изглежда, защото зависи от възраст, здравословно състояние и дори от навиците ни. "Фокус" събра няколко важни факта, които могат да ви помогнат в постигането на баланса.



Основни препоръки



Световната здравна организация препоръчва максимален прием от < 2 000 mg натрий (≈ 5 g сол) на ден за възрастни.



Американската асоциация по сърдечни заболявания препоръчва до 2 300 mg натрий, а оптималният дневен лимит за повечето възрастни е 1 500 mg натрий.



За кого какво важи



Здрави възрастни: до 2 300 mg/ден (≈ 6 g сол), идеално — 1 500 mg (≈ 3.8–5 g сол).



Рискови групи (например хипертоници, хора със сърдечно-съдови заболявания, по-възрастни хора): цел — ≤ 1 500 mg натрий/ден.



Потенциални рискове



– Прекомерната консумация (над 2 000 mg): свързана с хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания, инсулт и други състояния.



– Много ниския прием (под 1 000–1 200 mg): може да доведе до ниско кръвно, мускулна слабост, замаяност, нарушена функция на храносмилателната и чернодробната система.



Формулата – колко натрий има в грам сол?



Традиционната сол (натриев хлорид) съдържа приблизително 39.3 % натрий по маса:



Натрий (mg) = Сол (g) × 393



И обратно:



Сол (g) = Натрий (mg) ÷ 393



Например: 5 g сол × 393 ≈ 1 965 mg натрий.



Казват, че "солта е по-скъпа от златото" – защото в малки количества е необходима и животоспасяваща, а в излишък – може да струва висока цена на здравето. Балансът зависи от индивидуалните потребности – възраст, здравословно състояние, ниво на активност.