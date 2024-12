Колко спечели Марая Кери с коледната си песен, превърнала се в емблема на празника?

© "All I Want for Christmas Is You“ на Марая Кери излиза през 1994 г.и се превръща в неизменна част от празничния сезон.



Оценките на приходите на Billboard сочат, че през 2022 г. тя е спечелила може би 2,7-3,3 млн. долара.



Това е без други потенциално доходоносни потоци от приходи като коледни телевизионни програми.



Но е трудно да се знае точна сума, до голяма степен защото подробностите по договорите между Кери, нейната музикална компания и издателите на песни не са публични, казват експертите, пише CNBC.



"Каквото и да е, това са много пари“, каза Наташа Чи, адвокат по музика, развлечения и интелектуална собственост в адвокатската кантора Donahue Fitzgerald.



Песента може да е спечелила 103 милиона долара от 1994 г. насам



Този месец Spotify обяви, че хитът е първата празнична песен, надхвърлила 2 млрд. стрийминга в световен мащаб. От 2016 г. насам песента е №1 в световен мащаб на Коледа всяка година, съобщиха от Spotify.



Популярността на мелодията само нараства: Общият брой на аудио стриймовете в САЩ е нараснал до 249 млн. през 2023 г., което е с около 49% повече от 167 млн. през 2019 г., според Luminate, която проследява данни за музикалната индустрия.



(Към 12 декември общите стриймове на песента в САЩ през тази година са намалели с 8% спрямо 2023 г., изчислява Billboard. Това отчасти е функция на по-краткия празничен сезон заради късния Ден на благодарността, казват експертите).



Песента "е машина за пари“, казва Джордж Хауърд, професор в музикалния колеж "Бъркли“ и бивш президент на Rykodisc, независим звукозаписен лейбъл. "Това е истински феномен“, казва той.



Хауърд, който се занимава и с консултантска дейност за оценка на авторските права върху музика, изчислява, че годишният брутен приход на изпълнителя на класациите е между 2 и 4 милиона долара. По подобен начин Manatt, Phelps & Phillips, специализирана в правото на музикалната индустрия, изчислява, че хитът генерира 3,4 млн. долара годишно.



За 30-годишното си съществуване песента е донесла приходи от около 103 млн. долара, изчислява адвокатската кантора. Прогнозите включват глобални източници на приходи от стрийминг, според Manatt, която е създала калкулатора за авторските възнаграждения на Billboard.



Според калкулатора само 2 милиарда глобални стрийма на песента в Spotify са донесли 9,8 милиона долара под формата на авторски възнаграждения. Но Кери получава само част от тези приходи.



Певицата вероятно получава "по-голяма част“ от приходите, отколкото повечето изпълнители, казва Хауърд. Това се дължи на множеството участия на Кери в песента: Тя е вписана като единствен изпълнител, както и като съавтор и копродуцент. (Уолтър Афанасиев е другият съавтор и копродуцент.) Хауърд казва, че това е важен фактор за крайната заплата на Кери.



Защо Кери може да е спечелил над 2,7 милиона долара през 2022 г.



Експертите отбелязват, че приходите от продажби на записи и лицензиране могат да варират значително през различните години, докато приходите от стрийминг и изпълнение са по-предвидими.



От гореспоменатите приблизително 8,5 млн. долара глобални приходи и лицензионни възнаграждения, които "All I Want for Christmas Is You“ е спечелила през 2022 г., мастър записът на Кери е донесъл 5,3 млн. долара, а лицензионните възнаграждения за издаване са съставлявали останалите 3,2 млн. долара, посочва Billboard, цитиран от businessnovinite.