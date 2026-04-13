След Великден много домакинства се оказват с десетки боядисани яйца, които остават неизядени. Въпросът "докога са годни за консумация?“ не е просто кулинарен – той е и здравословен. Може ли да се яде яйце с пукната черупка? Категорично първо се отървете от тези яйца.
Колко време са безопасни боядисаните яйца?
Според препоръките на експерти по хранителна безопасност, сварените яйца могат да се съхраняват:
– до 7 дни в хладилник, ако не са били държани дълго време на стайна температура
– само до 2 часа извън хладилник (например на празничната трапеза)
Боядисването не удължава срока им на годност. Ако яйцата са стояли цял ден на масата, особено в топло помещение, рискът от развитие на бактерии значително нараства.
Запомнете! Ако усетите неприятна миризма или странна текстура – по-добре не рискувайте.
Какво да правим с излишните яйца?
две изпитани бързи и лесни рецепти, които "ще глътнат" останалите в хладилника боядисани яйца:
Великденска яйчена салата
Става за 5 минути.
Необходими продукти:
6 сварени яйца
2 супени лъжици майонеза
1 ч.л. горчица
пресен лук или кисели краставички
сол и черен пипер
Начин на приготвяне:
Нарежете яйцата на ситно, добавете останалите съставки и разбъркайте добре. Получава се кремообразна салата, идеална за сандвичи или гарнитура.
Пълнени яйца с жълтъчен крем
Става много бързо и е чудесно предястие за гости.
Необходими продукти:
8 сварени яйца
2 жълтъка (от сварените)
1 с.л. масло
1 ч.л. горчица
малко кисело мляко
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Разрежете яйцата на половинки, извадете жълтъците и ги смесете с останалите продукти. Напълнете белтъците със сместа и поднесете охладени.
