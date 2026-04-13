След Великден много домакинства се оказват с десетки боядисани яйца, които остават неизядени. Въпросът "докога са годни за консумация?“ не е просто кулинарен – той е и здравословен. Може ли да се яде яйце с пукната черупка? Категорично първо се отървете от тези яйца.

Колко време са безопасни боядисаните яйца?

Според препоръките на експерти по хранителна безопасност, сварените яйца могат да се съхраняват:

– до 7 дни в хладилник, ако не са били държани дълго време на стайна температура

– само до 2 часа извън хладилник (например на празничната трапеза)

Боядисването не удължава срока им на годност. Ако яйцата са стояли цял ден на масата, особено в топло помещение, рискът от развитие на бактерии значително нараства.

Запомнете! Ако усетите неприятна миризма или странна текстура – по-добре не рискувайте.

Какво да правим с излишните яйца?

ФОКУС ви предлага две изпитани бързи и лесни рецепти, които "ще глътнат“ останалите в хладилника боядисани яйца:

Великденска яйчена салата

Става за 5 минути.

Необходими продукти:

6 сварени яйца

2 супени лъжици майонеза

1 ч.л. горчица

пресен лук или кисели краставички

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Нарежете яйцата на ситно, добавете останалите съставки и разбъркайте добре. Получава се кремообразна салата, идеална за сандвичи или гарнитура.

Пълнени яйца с жълтъчен крем

Става много бързо и е чудесно предястие за гости.

Необходими продукти:

8 сварени яйца

2 жълтъка (от сварените)

1 с.л. масло

1 ч.л. горчица

малко кисело мляко

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Разрежете яйцата на половинки, извадете жълтъците и ги смесете с останалите продукти. Напълнете белтъците със сместа и поднесете охладени.