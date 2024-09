Композиторът Митко Щерев сензационно: Това е краят!

© "Слизам от сцената и спирам с концертите! Прощавам се с публиката на 28 октомври, когато ще изпълня сам темата към филма "Осъдени души" и други мои хитове." В това е категоричен големият композитор и музикант Митко Щерев.



На 28 октомври той, братя Аргирови, Мими Иванова, Мая Нешкова, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Нелина, дует "Шик" и "Трамвай номер 5" ще вдигнат зала 1 на НДК на крака.



"Не че съм толкова уморен, колкото смятам, че имам нужда от почивка", допълва гениалният композитор, който преди ден се снима с организатора на концерта си - Евгени Боянов.



"Желанието на маестрото ще бъде уважено, като едни от изпълнителите ни ще пеят негови песни на концерта. Той пък ще изпълни музикалната тема от филма "Осъдени души", която е изключително популярна". Това каза Евгени Боянов. Песента към филма, която изпълнява Лили Иванова на концерта ще пее певицата Нелина.



През последните няколко години Митко Щерев работи активно, за изненада на мнозина, а това, което подготвя, ще види бял свят скоро.



"През последните няколко години в мен се зароди идеята да издам диск с песни от филми, на които съм писал музика. Веднага уточнявам, че на диска е написано "Не е за продажба" и е предназначен предимно за радиата, както и за подаръци. И така към старите оригинали на "Адаптация", "Зъмни ма", I Know What is Heaven, "Песен за децата и родителите" и "Скъпа моя, скъпи мой!" добавихме доста инструменти и след три дълги неколкочасови сесии в студиото му песните прозвучаха поне за мен изключително добре", споделя композиторът.



През 2023 г. Щерев издаде и книга с осем филмови теми за пиано, а предната година - мемоарите "Забравих си часовника на пианото II".



78-годишният композитор прави кратка ретроспекция на отминалите години с думите: "Два брака, три дъщери, двама внуци, две внучки, много музика, концерти и още какво ли не! A годините наистина са 78!", щастлив е от изживяното Митко Щерев. Той най-много се радва на хората, които обичат музиката му, пише "България Днес".



"Това е най-хубавото, което може да се случи на музикант или певец", казва Щерев.