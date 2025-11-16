Концертът на Графа в Арена 8888 София тази събота беше от онези редки събития, които минават като миг и носят емоция, която остава дълго след края. Двучасовото музикално шоу включваше 26 песни, подредени от Влади Ампов така, че да водят публиката емоционално през цялата вечер.Първото, което направи впечатление на публиката още преди началото на концерта, беше уникалната сцена със своя модерен дизайн, 360-градусова конструкция, светлини, лазери и усещане за мащабен спектакъл. Вечерта започна с Robi, който изнесе собствен сет с характерното си присъствие и увереност. В кулминацията на неговото изпълнение на сцената се присъедини Тино и двамата заедно изпълниха хита "Налей“ — момент, който естествено повиши енергията в залата и подготви сцената за появата на Графа.Когато Графа се появи в стилен червен костюм, залата избухна. Началото беше категорично — встъпление, което съчета едноименната песен от новия му албум "Синергия“ и тоталния хит "Невидим“. Музикантите Борислав Бояджиев – Борче, Венци Трифонов, Александър Обретенов, Денис Попстоев, TromBobby, Петър Йотов и момичетата от ЛаТиДа бяха разположени в различни части на уникалната 360-градусова сцена. Графа се движеше свободно между тях и създаваше усещане за близост с публиката във всяка част на залата.Енергичната "Един път на един милион“ беше последвана от любими песни, сред които "Картина“, "Най-щастливият човек“, "Слънце в очите ти“, "Да“, "Вселена“, "Черен гранит“, "Идваш към мен“, "Вековна гора“, "Искам те“ — силна поредица, разкриваща искреността и силата на песните на Графа, начина, по който ги превръща в сценично преживяване и живата връзка с публиката, която му отвръща с неподправена емоция.Специалните гости добавиха силни акценти в концерта. Първа на сцената се присъедини Дара Екимова за "Нито миг“. След нея излязоха Дони и Момчил с "Малкият принц“, които донесоха топла носталгия и бяха посрещнати с огромна обич. После се включи Jahmmi за "Causa Perduta“, а Бобо и Пе4енката внесоха своя характерен заряд с "Дим да ме няма“.Сред важните моменти беше и благодарността към ПроКредит Банк — партньор, който стои зад големите проекти на Влади Ампов вече три години. След това вечерта продължи със "Заедно“, а Robi се върна за "Всеки от нас“ — песен, която Графа посвети на баща си, който се бори с тежко онкологично заболяване."Никой“, беше последната песен от концерта, но публиката продължи да аплодира бурно с онова ясно усещане, че вечерта не бива да приключва. Влади Ампов се върна и подари още три бисови изпълнения: "Ако има рай“, "Домино“ и "Давам всичко за теб“. За последната песен Графа остана сам на сцената — той, пианото и подарената от почитател роза. В средата на изпълнението даде възможност на публиката да изпее един припев и тя се справи великолепно — момент едновременно красив и запомнящ се. Междувременно той смени пианото с китара, прозвучаха още няколко рефрена и аплодисментите сложиха финал на вечерта.Брилянтно представената музикална програма, уникалната 360-градусова сцена, впечатляващият светлинен дизайн и лазерите превърнаха концерта в цялостно и силно преживяване. Влади Ампов, музикантите и всички екипи на сцената и зад нея дадоха всичко от себе си, за да останат музиката и емоцията във фокуса на вечерта. А на излизане от залата хората бяха усмихнати, озарени и носеха топлината на вечерта със себе си.