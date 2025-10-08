Консумацията на големи количества от този зеленчук може да причини каротемия и проблеми с храносмилането

© Не е случайно, че морковите имат постоянно място в щанда с продукти – сладкият кореноплоден зеленчук е популярна закуска, често срещана съставка в много обичани ястия и основна част от плата със сурови зеленчуци.



Освен че са универсални, морковите са здравословни – те са нискокалоричен източник на бета-каротин, диетични фибри и няколко витамина и минерала.



Въпреки че богатата на моркови диета има своите ползи, консумацията на големи количества от ярко оранжевия зеленчук може да причини някои нежелани странични ефекти.



Потенциални странични ефекти



Морковите са водещ източник на бета-каротин в американската диета. Бета-каротинът е един от малкото каротеноиди, които тялото ви преобразува във витамин А, хранително вещество, което защитава доброто зрение, здравето на очите и имунитета.



Една чаша нарязани сурови моркови осигурява около 430 процента от препоръчителната дневна стойност (RDV) за витамин А, базирана на диета от 2000 калории, докато чаша сок от моркови от 8 унции (oz) доставя повече от два пъти това количество. Нещо повече, консумацията на големи количества моркови не ви излага на риск от претоварване с витамин А, защото тялото ви преобразува бета-каротина само когато е необходимо, пише everydayhealth.



Каротенемия



Големите количества каротин в кръвта ви обаче могат да причинят каротенемия или жълтеникаво обезцветяване на кожата. Безобидното състояние обикновено е най-забележимо по дланите, стъпалата и ушите и изчезва постепенно при диета с по-ниско съдържание на каротин.



Проблеми с храносмилането



Морковите са добър източник на диетични фибри – ще получите около 4 грама (г) от чаша нарязани сурови моркови и около 5 г от чаша нарязани, сварени моркови.



Неразтворимите фибри, видът, който се свързва с водата и насърчава ефективното храносмилане и редовността на червата, представляват повече от 80 процента от фибрите в суровите моркови.



Имайте предвид, че дори скромно увеличение на диетичните фибри може временно да наруши чревната ви дейност, а консумацията на големи количества неразтворими фибри може да причини стомашни болки и разхлабени изпражнения, докато храносмилателната ви система не се адаптира към по-високия прием на фибри. Високият прием на неразтворими фибри може също да доведе до запек, ако не пиете достатъчно течности, за да помогнете на фибрите да се придвижват през чревния ви тракт.



Какво се счита за консумация на твърде много моркови?



Въпреки че може да ядете твърде много моркови, ако кожата ви е пожълтяла или имате разхлабени изпражнения, други храни могат да допринесат за тези два проблема. Диета, богата на домати, зимни тикви или сладки картофи, може да причини каротенемия, точно както консумацията на повече пълнозърнести храни, сушен боб и сушени плодове може временно да разхлаби изпражненията.



Следователно може да е полезно да се съсредоточите вместо това върху това колко зеленчуци трябва да ядете на ден. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съветват повечето жени да консумират от 2 до 3 чаши зеленчуци на ден, а повечето мъже да ядат от 2,4 до 4 чаши на ден. Необходими са само шест бейби моркова, за да се направи порция от 1/2 чаша.



Разнообразието е ключово



Прекомерната консумация на дадена храна често предполага ограничена диета или такава, която изключва други здравословни храни. Морковите могат да ви помогнат да си набавите много витамин А, диетични фибри, калий, магнезий и витамини C, B6 и K, но не са особено добър източник на повечето други хранителни вещества, включително калций и желязо.



Те също така са с ниско съдържание на мазнини, хранително вещество, което е от съществено значение за способността на тялото ви да абсорбира и използва бета-каротин, както и витамин А. Разнообразната диета – такава, при която консумирате разнообразни храни умерено – е най-добрият начин да задоволите хранителните нужди на тялото си.



Заключение



Консумацията на твърде много моркови може да причини каротенемия, безвредно пожълтяване на кожата от излишък на бета-каротин, но няма да доведе до токсичност с витамин А.



Високите количества фибри от моркови могат да предизвикат храносмилателни разстройства, включително стомашни болки и разхлабени изпражнения, докато тялото ви не се адаптира и дори може да причини запек без достатъчно течности.



Силното разчитане на моркови ограничава разнообразието в диетата, което потенциално води до други хранителни дефицити и възпрепятства усвояването на бета-каротин от тялото ви, балансираната диета винаги е най-добра.