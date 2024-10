Кортни Кардашиян най-накрая разкри книгата, която чете на сина си

© Кортни Кардашиян Баркър разкри коя книга обича да чете на 11-месечния си син Роки.



В Instagram в сряда, Кортни сподели снимка на книгата, която чете на сина си.



Заглавието на книгата гласи On the Nigh You Were Born от Нанси Тилман.



В заглавие звездата от The Kardashians написа "абсолютно любима книга".



Според описанието на книгата, публикувана през 2005 г., тя улавя "любовта и радостта, които се усещат, когато се ражда новородено бебе".



Кортни посрещна бебето Роки на 1 ноември 2023 г. със съпруга си Травис Баркър. Тя вече е майка на три деца, Мейсън, Пенелопе и Рейн от бившия си партньор Скот Дисик.



Междувременно Баркър също е баща на син Ландън и дъщеря Алабама, които споделя с бившата си съпруга Шана Моаклер.



Струва си да се спомене, че Кортни често говори за смесеното си семейство в The Kardashians.



Във сезон 2 на сериала тя каза: "Обичам идеята за смесено семейство. Мисля, че колкото повече деца, толкова по-весело. Имате всички тези братя и сестри и повече хора, които да обичате. Това е нещо красиво."