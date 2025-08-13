Новини
Котките също се разболяват от деменция
Автор: Екип Ruse24.bg 22:58Коментари (0)7
Деменцията и болестта на Алцхаймер са едни от заболяванията, които засягат все повече хора, оказват сериозно влияние върху качеството на живота им и затова и науката и медицината им обръщат все по-голямо внимание. 

А наскоро учени от University of Edinburgh откриват един повече от интересен факт - че котките също могат да страдат от деменция. До него достигат след аутопсии на мозъка на 25 котки, които приживе са показвали симптоми на невродегенеративното заболяване като нарушения в съня, объркване, повишена вокализация и други.

И на базата на това установяват, че в мозъците на въпросните котки има натрупване на амилоид-бета, токсичният протеин, чието наличие е една от особеностите на деменцията и болестта на Алцхаймер. Плаките се намират в синапсите на по-възрастните котки, които са отговорни за потока на информация между мозъчните клетки. А ефектът от натрупванията е когнитивна дисфункция и загуба на памет.

Котките също не са пощадени от това заболяване

И тези "поразителни прилики" дават основа за редица съпоставки между домашните любимци и хората и учените смятат, че това може да допринесе за откриването на нови начини за лечение на болестта на Алцхаймер и деменцията, както при тях, така и при нас.

Пояснява се още, че дегенеративните промени в мозъка на котките се развиват естествено и това ги преввръща в "перфектен естествен модел". При тях не е нужно да се прилага генно модифициране и други практики, каквито са използвани досега при плъхове например. И това е предпоставка за по-точни открития, които след това да се използват на практика, пише Independent, цитиран от Lifestyle.bg.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
