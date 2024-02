© виж галерията Свободна съм. Просто правя каквото искам, казвам каквото искам, казвам как се чувствам и не се опитвам да нараня никого. Просто се опитвам да съм сигурна, че не компрометирам изкуството си по никакъв начин и смятам, че хората уважават това. Това са думи на Ерика Баду, която днес навършва 53 години.



Ерика Баду, още известна като Кралицата на нео-соула, е американска певица и автор на песни, родена в Тексас. Освен че прави малка революция в съвременния соул и R&B в края на 90те, тя е известна с ексцентричния си, експериментален, шумен и дързък стил.



Едва 1,52 см на ръст, Баду често носи разноцветни тюрбани, извисяващи се високо над главата й. Аксесоарът, повлиян от африканския фолклор, става нейна запазена марка.



"Израснах със стария соул", споделя Баду в интервю. Мнозина сравняват гласа й с този на джаз легендата Били Холидей.



Музикалният й стил е експериментален, изследващ съвременните форми на соул музиката, съчетаващ елементи на R&B, хип-хоп, джаз, фънк. Баду повежда течението нео-соул редом до The Roots, The Soulquarians, D'Аngelo и др.



По-голямата част от творчеството на Баду е силно повлияна от вярванията й за Нацията на Боговете и земите, както и изследването й на африканското си наследство. Философията й е повлияна от африканската идеология, теологиите, ориентирани към Африка и Петте процента, както и народните традиции на южните афро-американци.



Родена е като Ерика Аби Райт в Далас през 1971 г. Артистичният й псевдоним Баду тя взима от любимия си скат звук във вокалния джаз. Още на 14 Ерика прави фрийстайл по местна радиостанция. След като завършва училище по изкуства, тя работи като учител и певица на непълен работен ден, за да се издържа.



Първият голям успех идва, когато през 1994 г. Баду подгрява концерт на D'Angelo. Мениджърът му остава впечатлен от изпълнението и процуцира първия й албум - Baduizm, издаден през 1997. Първият сингъл, "On & On", става R&B хит номер едно в началото на годината, а албумът го последва до върха на R&B класациите.



През 2000 г. тя се завръща с дългоочаквания си втори студиен албум - Mama's Gun, който е копродуциран от Баду и ражда хита "Bag Lady". Следват Worldwide Underground (2003), New Amerykah, Pt. 1: 4th World War (2008) и Pt. 2: Return of the Ankh (2010).



Освен като изпълнител, Баду прави крачки и като актриса. В началото на новото хилядолетие се снима в редица филми - "Блус Брадърс 2000", House of D и др.



Участва като гост изпълнител в записи на Flying Lotus, Робърт Гласпър, Tyler, The Creator, Bonobo и др. През 2015 г. тя пуска официалния микстейп But You Caint Use My Phone на лейбъла Motown.