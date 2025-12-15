Красавица блокира Анна–Шермин
"Тази госпожица вече не съществува за мен. Аз й помогнах да се премести от Дубай в София, запознах я със свои приятели, а накрая за благодарност получих от нея нож в гърба. Шермин не е хубав човек. В реалния живот се държи още по-скандално и безцеремонно, от това, което показа в "Ергенът: Любов в рая", сподели пред "Уикенд" варненската красавица.
И допълни, че винаги когато усети лицемерни хора в обкръжението си, прекъсва връзка с тях.
