Красива журналистка на NOVA се омъжи

Репортерът на "Новините на NOVA" Софи Цветкова направи важна крачка и се врече във вярност на своя избраник Кирил Михайлов.



Щастливата двойка сключи църковен брак в столичния храм "Света София" в компанията на най-близките си хора, съобщиха от телевизията.