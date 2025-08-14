Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Краткотрайната памет пази информацията до 30 секунди
Автор: Екип Ruse24.bg 22:32Коментари (0)0
©
Паметта е основен познавателен процес, чрез който човешкият мозък съхранява, организира и възпроизвежда информация. Благодарение на нея можем да учим, да вземаме решения, да разпознаваме лица, да се ориентираме в заобикалящата среда и да планираме бъдещето. В психологията и невронауката паметта се разделя на различни видове, в зависимост от продължителността на съхранението на информацията. Два от най-важните видове са краткотрайната и дълготрайната памет. Те се различават по своя капацитет, времетраене, механизъм на работа и роля в ежедневието.

Какво е краткотрайна памет?

Краткотрайната памет (или краткосрочна памет) е тип памет, която задържа информация за много кратък период от време – обикновено между 15 и 30 секунди. Тя се използва за съхраняване на информация, която е непосредствено необходима за текущото ни поведение и внимание. Например, когато наум си повтаряме телефонен номер, докато го набираме, използваме краткотрайната памет.

Капацитетът на краткотрайната памет е ограничен. Изследванията на Джордж Милър през 1956 г. показват, че човек може да задържи около 7 ± 2 елемента в краткотрайната памет. Това могат да бъдат цифри, думи, символи или други единици информация. За да преодолеем този ограничен капацитет, често използваме стратегии като групиране – например помним числото 202586 като три групи: 20, 25, 86.

Краткотрайната памет не е стабилна – тя е уязвима към разсейване и интерференция. Ако вниманието ни се отклони, информацията бързо може да бъде загубена, освен ако не бъде повторена или записана. За да бъде прехвърлена към дълготрайната памет, информацията трябва да бъде кодирана чрез повторение, осмисляне или асоциация с вече позната информация.

Какво е дълготрайна памет?

Дълготрайната памет се отнася до съхранението на информация за продължителен период от време – от часове до цял живот. Това е паметта, в която се съхраняват факти, събития, преживявания, умения и навици. Дълготрайната памет има много по-голям капацитет от краткотрайната и може да съхранява огромно количество информация.

Дълготрайната памет се дели на два основни вида:

Декларативна (явна) памет, която включва спомени, които можем съзнателно да извикаме – като факти (семантична памет) и събития (епизодична памет).

Недекларативна (неявна) памет, която включва автоматични умения и навици, като каране на колело или свирене на музикален инструмент (процедурна памет).

Прехвърлянето на информация от краткотрайна в дълготрайна памет се нарича консолидация. Този процес включва стабилизиране на спомените и се осъществява в мозъчни структури като хипокампуса. Сънят играе важна роля в консолидацията – по време на сън мозъкът “повтаря" и подрежда научената през деня информация.

Взаимодействие между двата вида памет

Краткотрайната и дълготрайната памет не съществуват отделно една от друга – те са взаимосвързани и работят в синхрон. Информацията често преминава от краткотрайната към дълготрайната памет, когато е важна, често използвана или емоционално значима. От своя страна, дълготрайната памет може да влияе на краткотрайната чрез припомняне – например, когато извикваме формула, за да решим задача, я пренасяме временно в краткотрайната памет, за да я използваме.

Разграничаването между краткотрайна и дълготрайна памет ни помага да разберем как мозъкът ни обработва и запазва информация, пише Puls.bg. Макар че краткотрайната памет е необходима за справяне с ежедневни задачи, дълготрайната памет е тази, която изгражда нашата идентичност, знания и опит. Чрез разбиране на техните особености можем да подобрим начините, по които учим, запомняме и прилагаме информация в живота си.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: