Краят на една епоха! MTV прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа
©
Музикалният канал излезе за пръв път в ефир през 1981 година и с концепцията си даде старт на нова ера в музиката и поп културата. Много бързо се наложи като най-гледания музикален канал в света.
Възходът на цифровите стрийминг платформи като YouTube и TikTok обаче промениха музикалния пазар и станаха причина за закриване на телевизията.
По информация на Forbes MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но с фокус върху риалити формати, дигитални платформи и събития като видеомузикалните награди и Европейските музикални награди.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
30.12
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
30.12
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
08:56 / 01.01.2026
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:40 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:37 / 30.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:41 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:52 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:50 / 30.12.2025
Актуални теми
free0909
преди 4 ч. и 25 мин.
То отдавна не е това което беше
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.