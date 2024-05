Крис Хемсуърт с най-голямото признание в своята кариера

© Instagram Крис Хемсуърт беше удостоен със своя звезда на Алеята на славата в Холивуд, научи Sofia24.bg. На церемонията присъстваха родителите на звездата, съпругата му Елза Патаки и две от трите им деца.



Крис Хемсуърт е роден на 11 август 1983 година в Мелбърн. Той е най-известен с ролите си като Ким Хайд в телевизионния сериал "У дома и навън“ (Home and away) (2004) и като Тор в Киновселената на Марвел: "Тор: Богът на гръмотевиците“ (Thor, 2011), "Отмъстителите“ (The Avengers, 2012), "Тор: Светът на мрака“ (Thor: The Dark World, 2013), "Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ (Avengers: Age of Ultron, 2015), "Тор: Рагнарок“ (Thor: Ragnarok, 2017), "Отмъстителите: Война без край“ (Avengers: Infinity war, 2018).



"Тя загърби своите мечти, за да подкрепи моите“, каза Крис на церемонията, като по този начин благодари на своята съпруга.



На церемонията го придружаваха колеги му Робърт Дауни-Джуниър и АняТейлър-Джой, която партнира на Хемсуърт в последния му филм "Фюриоса - Сага за Лудия Макс".



"Струва ми се сюрреалистично, всеки момент очаквам да се събудя", добави още Крис Хемсуърт.