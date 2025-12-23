Кристина и Виктор се разкриха
©
Предприемачът за първи път публикува общи снимки на него и половинката му, след неуспешната му връзка с Дениз Хайрула, която приключи няколко месеца след края на предаването. Юристката се се вижда на два кадъра - един, на който позира с Виктор и един в топло джакузи и се вижда, че му дава "наздраве" с шампанско.
Става ясно, че новата романтична двойка е на почивка в планината. На останалите фотоси правят впечатление красиви ястия и приятна обстановка. Под поста си Виктор написа:
"Минерална вода. Студено шампанско. Добра компания. Защото знам не само как да работя, но и как да си почивам".
Припомняме, че по време на предаването Кристина и Петър бяха една най-сигурните двойки за сезона, като той дори ѝ предложи пръстен на финала и двамата се сгодиха.
Въпреки красивото развитие на историята им, взаимоотшенията им не са продължили дълго.
"Не сме били готови за тази крачка. Веднага щом излязохме, осъзнахме, че заедно нямаме бъдеще и сложихме край на взаимоотношенията си", каза тя в ефира на "Преди обед".
В "Ергенът: Любов в рая" Дениз и Виктор също бяха една от финалните двойки, но тяхната връзка преживя множество фази на напрежение и колебания в имението.
Впоследствие отношенията им се разпадат: след снимките Виктор обявява, че вече не са заедно, а Дениз разказа повече за конфликтните им ситуации.
След раздялата си с Дениз, Виктор и Кристина започват да се сближават и в крайна сметка са заедно извън шоуто, а тя споделя, че вече живеят заедно, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Момиченце е!
17.12
Още от категорията
/
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
10:06
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
07:42
bTV обяви нова промяна
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:45 / 22.12.2025
Лекарите посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:44 / 22.12.2025
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:58 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
12:34 / 21.12.2025
Евтини идеи за подарък и вярата в максимата, че жестът е по-важен...
08:50 / 21.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:01 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.