Къде в интернет можем да играем онлайн бинго?

© Игра на Бинго е най-новото предложение в казино секцията на родния букмейкър PalmsBet. Бингото намира място като отделна категория игри в тази секция, макар че към момента в нея има само едно заглавие. Това е популярното на запад Bingo Best, което представлява електронна и модернизирана версия на класическото Бинго, което е вълнувало хората още преди доста години.



В Bingo Best на разположение имате четири талона с по 15 числа, разпределени в три реда по пет. Те могат да бъдат променяни многократно преди стартиране на всяко теглене, като това се случва посредством специален бутон, който всеки път на произволен принцип запълва четирите талона с 60 числа между 1 и 90. При избор на бутона за стартиране на играта, се изтеглят 30 случайни числа, а по талоните ви автоматично се отбелязват, кои от тях имате и съответно, дали успявате на направите печеливша комбинация.



Всички налични печеливши комбинации са 30 на брой, като те са показани в горната лява част на екрана. Разбира се, най-голяма печалба може да направите, ако успеете да запълните всички числа в даден талон. Това би умножило залога ви по 2500. Най-ниската печеливша комбинация пък е правата линия от пет числа, която умножава залога ви по три.



Често след изтеглянето на числата ще получавате и възможност да си купите допълнителни топки. Закупуването им става една по една, като лимитът е 10 топки. По-този начин добавяте още познати числа в четирите си талона и увеличавате шансовете си за повече и по-големи печалби. Играта пък ви показва, кои точно числа ви трябват, за да направите печеливша комбинация и съответно, колко приходи ще ви донесе тя.



В долния ляв ъгъл на разположение е и бутон с настройки, като той ви позволява да изберете какъв ще е размерът на залога ви, каква да е скоростта на отделните тегления на числата, опция за разширяване на цял екран, както и такава за включване и изключване на звука.



Както вече ви споделихме, играта е нова, а за да я популяризират повече от PalmsBet предлагат и специален джакпот от 12 500 лева, който може да бъде спечелен от всеки, играещ Bingo Best с реални средства. Казваме реални, тъй като играта предлага и напълно безплатна версия, в която просто се забавлявате без каквато и да е опасност от загуба на пари. Дори не е необходимо да имате регистрация в букмейкъра. Това е и добър начин да свикнете със случващото се, макар че, както вече стана ясно играта никак не е сложна. Със сигурност Bingo Best е едно доста интересно ново предложение в палмс бет казино секцията на сайта, а съдейки по успеха му, то в бъдеще бихме могли да очакваме и нови Бинго предложения в този раздел.



Всички нови клиенти на PalmsBet получават начален казино бонус, като той може да бъде до 100 лева и важи, както за слот игрите в сайта, така и за Bingo Best. С него имате възможност да трупате печалби, но за да ги изтеглите ще трябва да преминете през така нареченото разиграване на бонуса, което в случая включва направата на залози на стойност 20 пъти по началния ви депозит плюс получения бонус.