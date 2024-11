© виж галерията Блейк Лайвли заложи на минироклята на Tamara Ralph с диаманти за LACMA Art + Film Gala 2024 на червения килим.



Тя носи рокли на австралийската дизайнерка по време на промоционалното си турне за филма "It Ends With Us“.



Блейк Лайвли блесна на червения килим на LACMA Art + Film Galа в Лос Анджелис. Актрисата избра ръчно изработена мини рокля с цепки от Tamara Ralph, придружена от пищна пелерина от копринена тафта в цвят топаз.



Блестящата рокля от колекцията на Tamara Ralph за есента на 2023 г. е с верижна изработка и кристали от розово злато и топаз, поставени в диамантени части, свързани с истински диаманти в ъглите.



Аргилната шарка оставя малки прорези на кожата открити, добавяйки свеж привкус към тенденциите на прозрачност и изрязване, които доминират на червените килими тази година.



Лайвли, която е известна с това, че сама си прави стайлинг, поддържаше минимален блясък, като носеше русата си коса, спусната на странични вълни.



За да завърши визията си, тя я допълни с два чифта диамантени обеци тип "прегръдка“ и изящни шипове на горното ухо.



И в миналото актрисата е залагала на кристални и изрязани стилове.



На лондонската премиера на филма "It Ends With Us“ през август тя носеше рокля на цветя с кристали, също дело на Tamara Ralph, пише Ladyzone.bg.