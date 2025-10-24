ЗАРЕЖДАНЕ...
Култов сериал се завръща по Nova
©
Още със старта на втория сезон се разкрива мистерията около двете големи загадки за съдбата на Ина Арнаудова, смъртоносно ранена в изолатора, и на инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван над трупа на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов).
В новите епизоди на криминалната драма героите неистово се опитват да загърбят миналото и да започнат живота си на чисто. Ще могат ли да се преборят за втория шанс, въпреки тежките изпитания, и кой от тях е готов да плати цената за своето вътрешно освобождение?
Продуцент и автор на идеята е Краси Ванков с компанията си "Hidalgo Productions“, а режисьори са Любомир Печев и Атанас Бончев-Наката. Сценарият на втория сезон е дело на Невена Кертова, Нина Кисимова, Диляна Крайнева, Георги Иванов, Любомир Печев, Неда Филчева, Николина Любенова и Анна Пеева. Оператори са Георги Гвоздев и Николай Стефанов, а режисьори по монтажа – Бохос Топакбашиян и Виктория Радославова. Композитор на саундтрака отново е Марио Балтаджиев.
Преди началото на втори сезон на "Клетката“ зрителите ще си припомнят и как започна всичко за героите на Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Мира Бояджиева и други. Повторението на първия сезон ще започне на 27 октомври, с излъчване от понеделник до четвъртък в 23:30 ч. по NOVA.
Още по темата
/
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:24 / 23.10.2025
Смрадликата – природният антисептик, който препоръчват бабите и л...
22:15 / 23.10.2025
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е ст...
21:28 / 23.10.2025
Повод за гордост! Българка стана "Мисис вселена 2025"
12:26 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.