Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение

© Би Ти Ви преговаря с Халваджиян за нови предавания. Телевизията е прибягнала до мерки с надежда да вдигне рейтинга си, а именно – да покани продуцентите-звезди на конкурентите си в Нова. От 13 години арменците не са работили с Би Ти Ви.



Когато става въпрос за много пари, приятелствата могат да се прекратят, а враговете се сдобряват. Случаят с Би Ти Ви и братята Магърдич и Джуди Халваджиян е от втория тип. Навремето те работеха заедно в продължение на 3 години, но през 2012-а медиата свали предаването им "Господари на ефира" и това беше краят на деловите им отношения. Арменците се закотвиха в Нова тв и оттам поведоха неофициална, но активна и ефективна война с вече бившите си клиенти.



Проблемът за Би Ти Ви е, че през 13-те години, изтекли от споменатите събития, Нова тв набра голяма скорост и редовно ги бие в борбата за рейтинг. В същото време предаванията на Халваджиян са абсолютен хит, бележат нови и нови върхове, а след финала на "Капките" на Националния стадион миналата пролет арменците и екипът им вече са официално признати за господарите на родния ефир.



Слуховете са, че основните преговори с Би Ти Ви се водят именно за тяхното емблематично шоу "Господари на ефира". То беше свалено от Нова телевизия преди 7 години и оттогава съществува единствено в интернет под заглавието "Господари на уеба". Продуцентът Джуди Халваджият не веднъж е подчертавал, че има желание да възстанови предаването, преди 2 години се говореше, че е пред подписване на договор за него с Нова телевизия, но до момента "Господарите" не са се върнали в ефира.



Сега има шанс за възстановяване на предаването, само че в Би Ти Ви. Джуди Халваджиян беше забелязан сред гостите на партито за 25-та годишнина на телевизията в средата на септември, а там се канят само партньори. Този сезон арменецът няма никакви проекти в Би Ти Ви. Присъствието му на празника обаче е знак, че явно има планове за завръщане в съвсем близкото бъдеще.



На рождения ден на емблематичния водещ Димитър Рачков преди дни тортата беше специална – с кадри от златните години на "Господарите" и надпис "Следва продължение...". Дали това не е още един знак за завръщане на предаването в ефир? Факт е, че Би Ти Ви има нужда от такова шоу, след като най-гледаните й предавания в момента са спорните откъм съдържание всевъзможни вариации на "Ергенът".



"Господарите" има всички шансове да постигне рейтинг, равен поне на "Ергенът", но без скандалите и критиката срещу телевизията, които риалитито влачи след себе си, пише "Уикенд".