Кънтри звезда загина в катастрофа с малък самолет в Северна Каролина

© Композиторът, който е работил с икони като Тейлър Суифт и Кари Ъндърууд, загина трагично в катастрофа с малък самолет в четвъртък, заедно с още двама души. 57-годишният Брет Джеймс е бил на борда на своя Cirrus SR22T, когато самолетът се разбива западно от началното училище Iotla Valley Elementary School около 15:00 часа във Франклин, Северна Каролина, съобщава WLOS.



Джеймсй и двамата пътници са обявени за мъртви на мястото на инцидента, а по-късно през нощта Залата на славата на композиторите в Нашвил обяви трагичната новина.



Учениците и персоналът на близкото училище са били в безопасност и не са пострадали при сблъсъка, съобщават от офиса на шерифа на окръг Макон.



Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват причините за катастрофата на самолета, който е излетял от Нашвил, Тенеси, около 12:41 ч.



Композиторът ще бъде запомнен с кънтри хитовете си, сред които песента на Ъндърууд "Jesus, Take The Wheel", спечелила "Грами", и "The Truth" на Джейсън Алдийн.



За работата си Джеймс е бил два пъти обявен за кънтри композитор на годината от Американско дружество на композиторите, авторите и издателите



Той е работил и като продуцент, като е бил член на управителните съвети на Асоциацията за кънтри музика и Академията за звукозапис.