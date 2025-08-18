ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Къщата на мечтите на Николета и Ники Михайлов се оказа непродаваема
Интериорът на къщата бе поверен на дизайнерът Алек Ковачев, а мебелите – на съпругата му Гери Малкоданска. В предаването не веднъж бе изтъкнато, че основен акцент в дома е огромната гардеробна на Николета, която заема площ колкото нормален апартамент за обикновено семейство.
Отначало се твърдеше в медийни публикации, че имотът, който се намира в Бистрица, е обявен за продажба в затворена група на голяма агенция за недвижими имоти. Цената, която двамата искаха, бе 1,8 милиона евро.
Според в. "Уикенд“ обявата вече е публична в сайт, който предлага само луксозни имоти.
В обявата са изброени всички екстри на имота – скъпо изпълнение на строителните работи, дизайнерски проект и обзавеждане. Цена не е спомената, вероятно тя ще се обсъжда само със сериозни клиенти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 469
|предишна страница [ 1/79 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: