Лана Дел Рей се завръща, новият й албум е съвсем близо

Лана Дел Рей се подготвя за напрегната 2025 г., започваща с издаването на новия й албум The Right Person Will Stay на 21 май.



Певицата и текстописец сподели вълнуващите новини в публикация в Instagram на 24 ноември, разкривайки благодарността си към Джак Антоноф, Закари Доус, Люк Леърд и Дрю Ериксън, които помогнаха за реализирането на проекта с 13 песни.



"Радвам се да чуя няколко песни преди Stagecoach. Например Henry. Love always“, написа тя, намеквайки за ранен сингъл, който ще бъде издаден през първите няколко месеца на 2025 г.



Това не е първият път, когато Дел Рей пуска нова песен. По-рано тази година тя намекна за потенциален кънтри проект, наречен Lasso, и визуализира мечтана песен с китара, която феновете спекулират, че може да бъде озаглавена "Henry, Come On“, спомената в последния й пост. С последната й публикация изглежда, че Lasso еволюира в The Right Person Will Stay.



Албумът ще последва нейния запис от 2023 г., Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, който достигна номер 3 в Billboard 200.



Отвъд албума Дел Рей има големи планове за сцената. Очаква се тя да участва в Stagecoach през април, преди да започне турнето на стадиони в Обединеното кралство и Ирландия през юни. С нова музика на хоризонта, феновете вече могат да очакват изпълнения на живо от предстоящия албум.