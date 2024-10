Лавандуловият мед може сериозно да навреди на организма

© pe oopoe oe oe copoe e oo epece e aao e. ee cpa eapa a eo o ae eea a paceeo aaa.



apaepca cca a aao e



aao e e ooope e, oce ca apoa a aaaa. poa ce cea oe c oapeo a paa. c e eae ca c e o a aaa. apeca ce a c, oo oa apoae oa ocae, ao e o aa o e.



o e ooeo a ceo o ceo eape . o e popae op ec a .



oa cca a aao e a a po co po - ocoa aocea, oo o e a-oo. po oaa epec, peooc, cpec, apea eoc.



aao e e oa a aao eo ce. eoaa cea cpa co oeca aoa aeea cea, gotvach.bg. o cca ooaa epaeo a paoe e, a aeeaa cea e eaca p opa. oaa eo ca oeppa e aoce a ocae a opaa.



oe coca poee a aao e



aoo oeo ece a aao e ce paa :



eacpa cooa ee - oaa a peaac aaae a cpeca. e p acpoeeo ccoeo a a



oo p ece - apa cooae coca a aaaa o e ce op ceo c eceo, peopa ce ocaa pe ae



aepao pooaeo ece - ooaa opaa c e. apa aocae oae a pooaeo ece.



eca aeo paocaeo - cpa e aoca, oo eca e eec poec, papa poe poca aee a



ocaa aa - aao e cpa aoca, oo ce op cc cooe paa peaa ee o pea ocae cpec



pooa aoc - poa ce a-ee p aa peca paoco poe o oee aa



aca aa ccea - ao c p oe e



pe o pea a aao e



aao e e eco co o opaa e caa poe p ocaa c pac. ceo aepa e po oe a e poooaae a opeaa . ce a e ce peopa ocaa a oe o aao e.