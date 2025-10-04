© Бъдещето се прави от хората, които всеки ден с мъничко правят света малко по-подреден, по-красив, по-развит и които допринасят за средата, в която живеят. Наша отговорност е какъв свят ще оставим на децата си. Това каза Лазар Радков – спортен инструктор, доброволец и организатор на благотворителни инициативи, в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.



Той вярва, че с избора си всеки може да допринесе за това да оставим след себе си малко по-добър свят, в който да живеят децата ни. "Не е нужно всеки да прави нещо голямо. Когато много хора правят нещо мъничко – като да вземеш капачката и да я пуснеш в тубата, тези неща се натрупват. Въпросът е в мъничките избори, които правим, дали градят или рушат“, добави Радков.



Така за осем години кампанията "Капачки за бъдеще“ събира средства за закупуване на около 30 кувьоза, 5 детски линейки, няколко офроуд линейки, транспортна линейка, десетки медицински апарати. Над 13 000 са децата са обучени на първа долекарска помощ благодарение на "Капачки за бъдеще“, изброи инициаторът на кампанията.



Това показва и документалният филм "Великани“ – че добрият пример е заразен и че може да промени света. "Великани“ не е класически документален филм. Тези 1 час и 45 минути са базирани на над 200 часа заснето видео. Филмът проследява част от развитието на кампанията "Капачки за бъдеще“, която се развива всяка година, проследява пътя, есенцията и как от самата кауза започват да се зараждат други каузи. Филмът проследява пътя не само на доброволците, но и на хората и техните деца, които са получили дарения от кампанията“, разказа Радков. Приходите от продажбата на билети за филма ще бъдат дарени за закупуване и инсталиране на автоматични външни дефибрилатори за всички държавни средни училища в България. Лекари и парамедици пък ще обучат учителите как да ги използват. "Това не е медицински уред, той е направен да бъде използван от немедици. Учениците и учителите във всяко училище, което получи такъв дефибрилатор, ще знаят. Това ще бъде допълнителен стимул да се повишава знанието и информираността на обществото във всичките му групи“, заяви Радков и посочи, че според статистиката към момента под 5% от учениците имат някакъв вид подготовка за оказване на първа долекарска помощ.



Премиера та на "Великани“ ще бъде на 9 октомври в Зала 1 на НДК. "Целта е да съберем поне 2600 души. Ако успеем, това означава, че още следващия месец ще може да предоставим първите 20 дефибрилатора в 20 училища“, заяви Лазар Радков. От 10 октомври филмът влиза в широко разпространение. "Раздали сме се много, искали сме да помогнем. Ако достигнем 100 000 гледания, ще успеем да осигурим дефибрилатори във всички 600 държавни средни училища. Може да подкрепите каузата да осигурим дефибрилатори за всички средни държавни училища в България, които потенциално могат да спасяват животи“, призова гостът.



Според водещия на предаването Благой Д. Иванов кампанията "Капачки за бъдеще“ може да бъде своеобразен тест за емпатия, но и тест за образованост и за критично мислене. Възпитаването в някаква култура чрез пример и поведение е ключово, подчерта той. "Това е заразно добро. Това е възможност чрез личния пример, но и чрез информацията хората по някакъв начин да успеят да се зарибят взаимно. Проекти като "Великани“ и като "Капачки за бъдеще“ са начинът всички наши идеологически различия да изчезнат в името на общата идея за по-добър живот“, добави Иванов.