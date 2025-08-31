Лечение на морска болест и световъртеж чрез виртуална реалност?

© Морската болест и световъртежът вече са по-лесни за лечение с помощта на технологиите.



Лекари от болницата за възстановяване в Яш, Румъния, са закупили уникално устройство, което помага на пациентите да се отърват от нарушения на равновесието чрез виртуална реалност, съобщава Digi24.



Пациентът е изложен, при безопасни условия, на средата, която му причинява гадене: например ходене в тълпа или шофиране на кола. По този начин, чрез повтарящи се упражнения, мозъкът се обучава да игнорира вредните стимули.



Замаяността е основният симптом, който води пациентите при УНГ лекари. За да улеснят диагностицирането и лечението, специалистите в болницата за възстановяване в Яш са закупили най-съвременно устройство, което използва виртуална реалност.



Себастиан Козма, координатор на отделението по аудиология: "Без да движите тялото си, само с глава, вие я следвате докъдето отива и обратно. На почти 80 години, г-жа Мария е готова да използва най- съвременни технологии , за да се отърве от замаяността, която я измъчва от няколко месеца и която се появи внезапно една сутрин , когато искаше да стане от леглото. Стигнала е до момент , в който се страхува да излезе от вкъщи".



Мария Ступу , пациентка: "Непоносимо е. Когато не си стабилен, започваш да трепериш. За по-сигурно положение, бих си държала главата в ръцете ето така , за да ходя. С помощта на очила за виртуална реалност и система, която им помага да не паднат, пациентът е изложен на средата, която му причинява замаяност."



Според Себастиан Козма, мозъкът на пациента може да бъде обучен да не взема предвид дефицита, който има, и да се справя със средата, в която преди е бил замаян. Приблизително 200 пациенти пристигат в болницата за възстановяване в Яш всеки месец, оплаквайки се от замаяност. Лусика е получила тези последици след няколко претърпени инсулта.



Лусика Лазар, пациентка: "Винаги ми се вие ​​свят и ме боли главата. Нямам равновесие, имам световъртеж в челото, зад тила. Пациентите трябва да преминат през поне десет сеанса на интервали от 3 до 4 дни. Устройството е полезно и за тези, които имат проблеми при шофиране".