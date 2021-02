Легендата за Клеопатра e хит в казината

© Темата за Древен Египет е една от най-обичаните сред слот игрите, като в нея има нещо мистично и загадъчно. Този тип игри ви връща назад във времето и ви кара да се почувствате като изследовател и търсач на скрито съкровище. Едно от най-предпочитаните слот предложения на тази тема е Legend of Cleopatra, а както подсказва и самото име, тук главната роля е на красавицата Клеопатра.



Една от интересните характеристики на тази игра е, че за разлика от повечето слотове, тук на разположение са цели шест барабана, които на всичко отгоре са и с по различен брой печеливши позиции. Започвайки от ляво надясно, първият барабан е с две позиции, следващите два са с по три, един с четири и още два с по пет. Може би обаче, важното е, че играта е с цели 100 фиксирани печеливши линии, а това означава, че ви очакват доста чести печалби. Процентът възвръщаемост пък е на прилично ниво от 95.05%.



Най-доходоносни в играта са двата сектора, посветени на Клеопатра, като единият е с надпис Legend of Cleopatra, а на другия е изобразен самата Клеопатра. Шест броя от тях в печеливша линия ще умножат залога ви по 3.75. Следващи по приходи са символите с трите египетски божества, а останалите символи са класическите карти от десятка до асо. Играта включва и скатер символи, които могат да се появят от 2-ри до 6-ти барабан. Независимо от позицията им, при три скатер символа получавате 5 безплатни завъртания, при четири скатера - 10, а при пет - цели 15 врътки. По време на безплатните игри може да попаднете на още скатери и да увеличите броя на промо врътките, като лимитът е до 50 безплатни завъртания.



Специално внимание обаче трябва да се обърне на уайлд символа. Освен стандартната си роля да се разменя с всички останали символи без скатера, с цел създаването на повече печеливши линии, тук той има и допълнителна функция. Ако съберете четири уайлд символа на четвъртия "златен" барабан, те ще се копират върху всички позиции на още един барабан, с което пък увеличавате драстично шансовете си за голяма печалба, особено ако сред останалите символи имате такива на Клеопатра. Добрата новина е, че уайлд символите се падат доста често, а при наличие на цели 100 печеливши линии, това неизбежно носи и чести печалби. Дори ако попаднете в безплатните бонус рундове уайлд символа продължава да бъде активен



Легендата за Клеопатра има и своя безплатна версия, в която ще може да се насладите на всичко казано дотук, но без какъвто и да е риск от загуба на реални пари. Legend of Cleopatra е част от многото безплатни казино игри в betenemy.com, които може да изпробвате по всяко време, като единственото условие е да сте навършили пълнолетие. Там ще откриете още много предложения на различна тематика, а по традиция най-многобройни са темите Плодове и Древен Египет. На разположение е и възможност за сортиране на игрите по различни показатели, като например, по процент възвръщаемост, по наличие на брой колонки и печеливши линии.