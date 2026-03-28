Близо 30% от пациентите в Европейския съюз умират от сърдечни заболявания, в България този процент е двойно по-голям. Проф. Арман Постаджиян - началник на отделение по кардиология в болница "Света Анна" и председател на Българската лига по хипертония, каза в ефира на NOVA, че данните са обезпокоителни.Лекарят посочи, че например при хипертонията – лекува се масово, но рядко се прави постоянен контрол на заболяването. Той каза, че поради тази причина здравната култура е важна, а също така и профилактиката.Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обърне внимание, каза още Постаджиян.Лекарят каза, че профилактиката включва редовни прегледи при лекар и здравословен начин на живот, а също така и намаляване на солта, сладките храни и газирани напитки.