Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудното забременяване
Какво представлява ендометриозата
Ендометриозата е доброкачествено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката излизат извън нея и се имплантират на различни места в тялото, най-често в органите около матката в малкия таз.
Тези клетки са хормонално зависими и също кървят по време на месечен цикъл.
Симптоми
Най-честият симптом е болката. Други – трудности със забременяването, общи неразположения и т.н. Възможна е болка извън цикъл и при полов контакт.
Заболяването може да прочете и безисимптомно, обясни лекарят.
Как се поставя диагнозата
Диагнозата се поставя от лекар, след преглед и след изследвания като ехография, ЯМР, посочи д-р Магунска
Болести, от които страдат съвременните жени и какви изследвания покрива Касата за тях
Доцентът препоръча, ако болката става все по-силна по време на менструациите, пациентите да посетят лекар.
