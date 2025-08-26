Новини
Лекар: Спиралите и очните линии с изтекъл срок на годност могат да са опасни за очите
Автор: Екип Ruse24.bg 09:18
©
Очите ни са сред най-трудоемките органи в тялото. От четене и шофиране до работа на лаптопи и безкрайно скролване по телефони, ние разчитаме на тях постоянно. И все пак много от нас приемат здравето на очите за даденост. "В забързания си живот често развиваме навици, които тихомълком влошават зрението ни с течение на времето“, казва д-р Чанда Гупта, старши консултант в очна клиника Делхи.

Ето пет ежедневни грешки, които може да изложат очите ви на риск, и как да ги коригирате.

1. Прекомерно време пред екрана

Цифровите устройства са станали неизбежни, но продължителната употреба може да доведе до синдром на компютърното зрение – причинявайки сухота в очите, главоболие, замъглено зрение и дори болки във врата. "Следвайте правилото 20-20-20: на всеки 20 минути гледайте нещо на 6 метра разстояние за 20 секунди“, съветва д-р Гупта. Регулирайте яркостта, увеличете текста, ако е необходимо, и не забравяйте да мигате често, за да намалите напрежението в очите.

2. Често търкане на очите

Триенето на уморени очи може да е успокояващо, но може да пренесе бактерии от ръцете ви, причинявайки инфекции. Още по-лошо, може да отслаби роговицата с течение на времето. "Постоянното триене може да доведе до състояния като кератоконус, който изтънява роговицата“, предупреждава д-р Гупта. Вместо това, изплаквайте очите с чиста вода или използвайте овлажняващи капки, за да облекчите дискомфорта.

3. Пропускане на слънчеви очила на открито

UV лъчите не само увреждат кожата, но и очите ви. Без защита рискът от катаракта и макулна дегенерация се увеличава. "Винаги носете слънчеви очила, които блокират 100% UVA и UVB лъчи, дори в облачни дни“, казва д-р Гупта. Обгръщащите рамки добавят допълнителна безопасност.

4. Използване на стар или небезопасен грим за очи

Спиралите и очните линии с изтекъл срок на годност могат да съдържат бактерии, което води до зачервяване и раздразнение.

"Сменяйте грима за очи на всеки 3–6 месеца и никога не го споделяйте с други“, предлага д-р Гупта. Винаги премахвайте грима преди лягане, за да поддържате деликатните жлези около очите си отпушени.

5. Пренебрегване на очните прегледи

Много заболявания, застрашаващи зрението, протичат тихо. "Състояния като глаукома или диабетна ретинопатия могат да се развият без симптоми, докато не стане твърде късно“, отбелязва д-р Гупта пред News18. Годишният очен преглед може да помогне за ранното откриване на проблеми.

Диета и здраве на очите

Храненето е също толкова важно. Витамините A, C, E, цинкът и омега-3 мастните киселини поддържат доброто зрение. Листните зеленчуци, морковите, ядките, семената и рибата като сьомгата са отличен избор. "Диетата играе ключова роля в предотвратяването на свързаните с възрастта проблеми с очите“, добавя д-р Гупта.

Очите ви заслужават същата грижа, която давате на кожата и косата си. Като се откажете от вредните навици и възприемете предпазни практики, вие защитавате не само зрението си, но и качеството си на живот.






