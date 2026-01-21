Лекар каза, кои хора да внимават най-много при заледени улици
Отоневрологията е специалност на границата между неврологията и УНГ медицината и се занимава със заболяванията на вестибуларната система – сложен механизъм, който обединява мозъка, зрението, вътрешното ухо и сетивността на крайниците.
Според лекаря рискът от падания при възрастните хора е висок и се дължи на комбинация от вътрешни и външни фактори. С напредването на възрастта намаляват мускулната сила, подвижността на ставите и стабилността на походката, а външни условия като неравни тротоари и поледици допълнително усложняват ситуацията.
Д-р Савов подчерта, че здравите възрастни хора без изразени проблеми с равновесието е важно да бъдат физически активни – с упражнения за мускулния тонус, особено в областта на врата и кръста. При хората с диагностицирани вестибуларни нарушения обаче подходът е различен. "Там са необходими специфични упражнения – част от вестибуларната рехабилитация, които включват контролирани движения на главата, погледа и баланса“, посочи пред NOVA NEWS отоневрологът.
Студеното време и сезонните инфекции също оказват негативно влияние. По думите на специалиста ниските температури, по-краткият ден и честите вирусни заболявания могат да влошат състоянието на вестибуларната система и да засилят замаяността.
