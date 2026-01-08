Ендокринологът Зухра Павлова разказа защо трябва да пиете топла вода сутрин.Когато човек спи, кожата изпарява голямо количество течност, влагата също си отива с дишането, така че сутрин тялото се събужда в състояние на дехидратация. В резултат на това сърцето трябва да изпомпва достатъчно гъста кръв, което увеличава риска от усложнения. Топлата вода може да намали риска от сърдечни заболявания.Лекарят отбеляза, че хиповолемията забавя метаболитните процеси, което увеличава риска от инсулти, инфаркти и други заболявания на сърдечно-съдовата система.Павлова също сподели своя опит. Сутрин изпива половин литър топла вода в седнало положение за 5-7 минути. След това прави упражнения. Питейната вода се абсорбира бързо, намалява натоварването на сърцето и кръвоносните съдове.Според ендокринолога водата трябва да е топла, тъй като стомашно-чревният тракт реагира на температурата. Ако водата е студена, тогава могат да се появят спазми, пише Zdrave.to.