Лекар всяка сутрин изпива половин литър топла вода в седнало положение за 5-7 минути
©
Когато човек спи, кожата изпарява голямо количество течност, влагата също си отива с дишането, така че сутрин тялото се събужда в състояние на дехидратация. В резултат на това сърцето трябва да изпомпва достатъчно гъста кръв, което увеличава риска от усложнения. Топлата вода може да намали риска от сърдечни заболявания.
Лекарят отбеляза, че хиповолемията забавя метаболитните процеси, което увеличава риска от инсулти, инфаркти и други заболявания на сърдечно-съдовата система.
Павлова също сподели своя опит. Сутрин изпива половин литър топла вода в седнало положение за 5-7 минути. След това прави упражнения. Питейната вода се абсорбира бързо, намалява натоварването на сърцето и кръвоносните съдове.
Според ендокринолога водата трябва да е топла, тъй като стомашно-чревният тракт реагира на температурата. Ако водата е студена, тогава могат да се появят спазми, пише Zdrave.to.
Още от категорията
/
Ивановден е!
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлу...
17:31 / 07.01.2026
Ивановден е!
08:25 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
21:01 / 06.01.2026
Кейт променя традиционни ритуали на Елизабет II
10:32 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.