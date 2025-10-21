ЗАРЕЖДАНЕ...
Лили Естер: Страхуваше се да ме пусне сама навън
©
И не само с факта, че е професионална танцьорка и модел, но и с екзотичната си визия. Въпреки, че е родена в София, Лили има нигерийски и етиопски корени. Нещо, което както изглежда често я кара да се чувства некомфортно.
Пример за това е скорошната публикация на Лили в социалните мрежи, в която тя открито говори за расизма и отношението, с което често се сблъсква тук. "България е моята родина. Факт, с който се гордея. Обиколила съм много страни по света – европейски и неевропейски, но никъде не съм срещала такова отношение, както тук.“
И разказва за трудностите, с които е била принудена да се сблъска още от дете. "Беше тежко да ходя на училище. Бях единствената чернокожа и често търпях обиди и подигравки. Баба ми – чиста българка, която ме отгледа с любов – често се страхуваше да ме пусне сама навън. Страхуваше се не от света, а от това, че някой може да ме нарани… само защото съм с по-тъмна кожа“, пише Естер.
И споделя, че подобно отношение оставя белези и поражда болка и недоверие. Но и е нещо, което в никакъв начин не я е озлобява към света – напротив, помага ѝ да бъде по-силна.
Лили споделя и, че има много приятели – чернокожи и от смесени бракове в България и знае колко им е трудно да се впишат в обществото.
"И въпреки всичко… не мразя никого. Думи като "мръсна негърка“, "маймуна“, "циганка“ все още пристигат в съобщенията ми, но не ги посрещам с омраза. Посрещам ги с тъга и разбиране. Защото ми е мъчно, че в XXI век все още делим хората по цвят, вместо по сърце“, пише още Лили.
И все пак, публикацията ѝ завършва позитивно. "Аз съм човек. И вярвам, че ще дойде време, в което всички ще виждаме не външния вид, а доброто, което носим вътре в нас.“
А един от най-вълнуващите моменти във вчерашния епизод 32 бе изненадата, която Радо поднесе на Лили Естер. Тя неочаквано получи роза от него – жест, който намеква за нови емоционални обрати в Рая, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Стягат сватба
20.10
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
Красавица си сложи скули
20.10
Още от категорията
/
Опасно е да ядем банани?
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
22:56 / 20.10.2025
10 000 лева за билет за Тони Стораро
17:46 / 20.10.2025
Проучване: Слагайте сол във водата за варене на макарони
14:56 / 20.10.2025
Почина бившият депутат и журналист Магдалена Ташева
17:16 / 19.10.2025
Модните тенденции при палтата, които ще царуват през 2025 г.
14:44 / 19.10.2025
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
14:21 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.