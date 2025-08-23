ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
През пролетта естрадната легенда натрупала две-три килца отгоре и изпаднала в потрес. Не се знае кой й е дал рецептата за топене на килограми с тиквени семки, но резултатът е вече видим. По думите на съседи на култовата певица от баровската кооперация на столичната улица "Оборище“ тя била отслабнала вече до границите на немислимото и те сериозно се притеснявали за здравето й. Пред близкото си обкръжение обаче Лили твърдяла, че в тиквените семки се съдържали белтъчини, протеини, мазнини и витамини, така че организмът й приемал всичко необходимо за нормалното си функциониране, че и отгоре.
И на тази възраст поп иконата не пропуска тренировка във фитнеса. Всеки ден, независимо от обстоятелствата, тя правела упражнения в домашния си фитнес салон, който заема подобаващо място в 300-квадратния мезонет на изпълнителката на "Ветрове“. Само когато влиза във фитнеса, Лили сваля високите токчета и облича марков спортен екип. През останалото време и в дома си глас номер едно на България не се разделя с бутиковите тоалети и луксозните обувки. Преди две години тя бе започнала да си позволява и обувки с по-ниски токове заради болки в краката, случвало се е дори да обува скъпар-ски маратонки, но напоследък, разкриват нейни колеги, отново се е върнала към навиците си от младини.
Лили Иванова не е нарушила радикално и другите си основни правила, благодарение на които доказа "по света и у нас“, че тук, за да остане.
Трябва да се случи чудо, за да се надигне от леглото си на императрица в огромната си спалня преди три следобед. Лили никога не си е лягала с кокошките и затова закономерно няма намерение да става с петлите. До малките часове звездата или разучава нови песни, или се отдава на любимото си хоби - четенето. Освен това графикът на естрадната легенда е запълнен и през лятото, така че заспиването след "Лека нощ, деца“ е пълна утопия за нея, твърди "България Днес“..
