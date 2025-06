Липса на дата на сватбата и нежеланието за деца е причина за раздялата им

© Понякога дори най-силните на пръв поглед връзки се разпадат. А това често се случва, когато мечтите за бъдещето тръгнат в различни посоки.



След близо седемгодишна връзка актрисата Дакота Джонсън и фронтменът на Coldplay Крис Мартин се разделиха окончателно. Причината е ясна – липсата на конкретика около брака, както и различия по важни житейски въпроси, сочи източник на Page Six.



Дакота Джонсън и Крис Мартин сложиха край на връзката си



"Писна й да Крис да се бави с насрочването на дата за сватбата“, споделя достоверен източник на медията. Причината е забавянето за избор на точна дата. Може да звучи абсурдно, но изглежда в природата си Дакота Джонсън не е въоръжена с огромно търпение.



Къде е пръстенът?



Дакота и Крис започват връзката си през 2017 г. Двамата често държат личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това, слухове за годеж започват да циркулират още в края на 2019 г., когато Джонсън е забелязана с голям изумруден пръстен.



По-късно се появиха твърдения, че двамата са били сгодени в продължение на шест години. И все пак – сватба така и не последва. Според близки до двойката, това се е превърнало в сериозен източник на напрежение.



Различни виждания за семейство



Двамата са се опитвали да изгладят различията си. Желанието на Дакота да стане майка в даден момент обаче се е сблъскало с категоричното нежелание на Крис да има още деца.



"Те се разделиха, защото Крис Мартин не искаше да има повече деца“, казва източник пред Page Six.



48-годишният музикант вече има две деца от предишния си брак с актрисата Гуинет Полтроу. 35-годишната Джонсън никога не е била омъжена и няма деца.



"Те наистина се опитаха да решат проблемите си, но разликата във възрастта често беше проблем“, казва друг източник пред The Sun.



Втори шанс, но без успех



Дакота и Крис вече са имали труден момент в миналото. През юни 2019 г. двойката се беше разделила, но впоследствие се събра отново, с надежда за нова страница. И въпреки че много хора определяха отношенията на двойката като стабилни, последните месеци от връзката им са били критични.



Любопитни факти за бившата двойка



Започват връзката си през 2017 г.;



Имали са кратка раздяла през юни 2019 г.;



През декември същата година Дакота е забелязана с масивен изумруд на безименния си пръст;



Чести общи ваканции с Гуинет Полтроу и децата;



Разликата във възрастта им е била фактор.



Почти всеки край носи доза разочарование



Въпреки липсата на официално изявление от самите Дакота и Крис, всичко сочи, че дългогодишната им връзка е стигнала своя края.



"Този път нещата изглеждат окончателни“, коментира източник пред People.



Припомняме, че от близо година насам се носят упорити слухове за раздяла между Дакота Джонсън и Крис Мартин. И въпреки опитите да подобрят отношенията си, които продължават близо седем години, изглежда, че двойката така не успява да постигне съгласие.



Нещо, което със сигурност предизвиква съжаление сред феновете - 35-годишната звезда от "Петдесет нюанса сиво“ и 48-годишният фронтмен на Coldplay бяха наистина двойка за пример. Отношенията им датират от 2017 г., когато са забелязани за първи път заедно. Последва годеж, но до сватба така и не се стигна, пише Ladyzone.