Лиса от Blackpink издаде първия си солов албум

© Лиса официално влезе в светлината на прожекторите с Alter Ego - нейния дългоочакван дебютен солов албум. Преминавайки отвъд нейните корени в BLACKPINK, записът от 15 песни изследва нови звукови пейзажи, въплъщавайки пет различни личности на нейната артистичност.



Включващ впечатляващ състав от изпълнители, Alter Ego започва с Born Again, мощен дебют с участието на RAYE и Doja Cat . Rosalía се присъединява към LISA в New Woman, докато Future се вкюлчва в характерния си стил. Megan Thee Stallion добавя енергията си към Rapunzel, а Tyla завършва колаборациите в албума с песента When I'm With You.



Лиса затвърждава статута си на соло сила, предоставяйки смело и разнообразно музикално изживяване, предаде Hit Channel. Албумът вече е достъпен на всички стрийминг платформи