Не е нужно да купувате скъпи препарати за почистване на котлен камък, за да удължите живота на домашните си помощници – говорим за любимия уред на домакинята, а именно пералнята. Решението е в кухненския шкаф и струва евтино. ФОКУС препоръчва този метод, защото вече е изпробван и работи.

Защо обикновеният оцет е по-добър от рекламираната химия?

Киселината в оцета разгражда варовика и мазните натрупвания от перилни препарати, които често причиняват неприятна миризма. Едно "празно“ пране на висока температура с литър оцет веднъж месечно ще направи чудеса с барабана и тръбите.

По дрехите ви няма да има дребни лепкави частици и няма да се чудите дали прането е било толкова мръсно или нещо в любимата пералня се разпада.

Внимавайте с уплътненията

Въпреки че е магически, оцетът трябва да се ползва разумно, за да не повреди гумените части. Ключът е в редовната, но умерена поддръжка. Така не само дрехите ви ще ухаят по-свежо, но и ще си спестите пари за пишман техник. Експертът ще знае, че проблемът е в замърсяването, но ще ви вземе пари за посещение, диагностика и т.н. Гарантирам ви, че няма смисъл.