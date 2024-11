Лиъм Пейн споделяше специална връзка с този певец от "One Direction".

© Лиъм Пейн имаше добри отношения с всичките си бивши колеги от групата One Direction преди внезапната си смърт.



Групата включваше Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън, но Пейн имаше много специална връзка по-специално с Найл Хоран.



Изпълнителят на Teardrops беше в Аржентина, за да присъства на шоуто на Найл там, което се проведе по-рано през октомври.



Преди да се отправи към концерта на Хоран, 31-годишният изпълнител публикува в Snapchat "Измина известно време, откакто ние с Найл не говорихме, имаме много да говорим.



"Няма лошо настроение или нещо подобно, но трябва да поговорим“, написа Лиъм.



Според източниците двамата споделят "неразрушима връзка“. Изпълнителят на No Judgement бе изключително щастлив да види своя близък приятел на шоуто. Той бе благодарен на покойния певец, че посети концерта му и го подкрепи.



"Найл беше толкова благодарен, че дойде да подкрепи него и музиката му“, добавиха източници.



"Връзката им беше неразрушима в края и приятелството им завърши на добра нотка, така да се каже“, коментира източник пред Daily Mail.



Лиъм Пейн се забавляваше на шоуто на бившите си съотборници в Аржентина с приятелката си Кейт Касиди. Няколко дни по-късно той загина при трагичен инцидент.



Найл Хоран беше разрушен от новината за смъртта на певеца на Strip That Down. Той дори му отдаде специална почит чрез публикация в социалните мрежи.