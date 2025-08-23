Лони Андерсън е починала от рядък вид рак

© Причината за смъртта на Лони Андерсън вече е известна. Двукратно номинираната за награда "Еми“ звезда е починала от метастатичен лейомиосарком на матката - агресивен и рядък рак, който често започва в матката и може да се разпространи в други части на тялото, според смъртен акт, получен от TMZ. Не са посочени други допринасящи фактори.



Андерсън почина на 3 август в Лос Анджелис, само дни преди 80-ия си рожден ден.



Нейният дългогодишен публицист, Шерил Дж. Каган, заяви пред Deadline по това време, че Андерсън е починала в резултат на "остро продължително заболяване“.



Андерсън е най-известна с ролята си на Дженифър Марлоу - умната рецепционистка, в ситкома "WKRP In Cincinnati“, разказващ за ексцентричния персонал на рок радиостанция в Охайо, която се бори да влезе в Топ 40 на рок класациите. Ситкомът се излъчваше от 1978 до 1982 г. по CBS. Тя получава две номинации за "Еми“ и три номинации за "Златен глобус“ за ролята.



Андерсън също така играе Джейн Мансфийлд в телевизионен филм от 1980 г. заедно с тогава неизвестния Арнолд Шварценегер. Тя продължава да се появява в телевизионния филм от 1991 г. " White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd“ . Другите ѝ телевизионни роли включват "SWAT“ , "The Incredible Hulk“, "The Love Boat“, "Police Woman“ , "Barnaby Jones“ , "The Bob Newhart Show“ и "Three's Company“ , а в по-късни години - "The New WKRP in Cincinnati“ , "Empty Nest“ , "Sabrina the Teenage Witch“ и "Clueless“.



Андерсън е известна и с 12-годишната си връзка и шестгодишния си брак с Бърт Рейнолдс. Двамата се запознават в "Stroker Ace“ от 1983 г. и започват да се срещат малко след това, като се женят през 1988 г. Развеждат се пет години по-късно.