Лора Крумова аут от NOVA?

Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус", което веднага предизвика въпроси сред зрителите дали е аут от ефира на NOVA.



На мястото на титулярната водеща в студиото седна продуцентът на предаването - Симеон Белев.



Причината за отсъствието на Крумова все още не е известна. Това не е първият път, в който тя липсва от ефир и колегата ѝ по спешност я замества.