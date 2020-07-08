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Ëîðà Êðóìîâà ñå òðóäè íåóìîðíî, çà äà íàïðàâè Íèêîëàîñ çâåçäà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:58 / 08.07.2020Êîìåíòàðè (6)49
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Õàðìîíèÿòà â ñåìåéñòâîòî íà Ëîðà Êðóìîâà å íàðóøåíà çàðàäè íàé-æåëàíèÿ òåëåâèçèîíåí åðãåí – Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ. Æóðíàëèñòêàòà å ðàçäåëåíà âå÷å ïîâå÷å îò ìåñåö ñ ìúæà ñè Ñîòèð çàðàäè ïî-ìëàäèÿ ñè êîëåãà.

Çà äà óñïîêîèì áàáàòà íà 26-ãîäèøíèÿ ãðúê, êîÿòî íå ïðîïóñêà íèòî åäíà êëþêà çà èçâåñòíèÿ ñè âíóê èç ìåäèèòå, òóê å ìÿñòîòî çà ñëåäíîòî âàæíî óòî÷íåíèå: òâ âîäåùèÿò íå å "ðàçòóðè êúùà", íèòî å ñòðàíà â ëþáîâåí òðèúãúëíèê. Öÿëàòà äðàìà å â òîâà, ÷å çàðàäè íîâàòà ñè ðàáîòà Ëîðà Êðóìîâà ùå èçêàðà áåç ìúæà ñè ïî÷òè öÿëîòî ëÿòî.

Ïðåäè íÿìà è 3 ìåñåöà æóðíàëèñòêàòà ñå óðåäè êàòî çàìåñòíèê ãëàâåí ðåäàêòîð íà "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ" è â ìîìåíòà å øåôêà íà ìëàäèÿ ãðúê. Ëîðà ñå å îòäàëà èçöÿëî íà íîâèòå ñè çàäúëæåíèÿ è âñåêè äåí çàåäíî ñ ïîä÷èíåíèòå ñè ñå òðóäåëè âúðõó ñúäúðæàíèåòî íà ïðåäàâàíåòî, íàìèðàíåòî íà ãîñòè è íàé-âå÷å âúðõó èçìèñëÿíåòî íà âúïðîñèòå íà âîäåùèÿ. Òúé êàòî âñå îùå íå å ìèíàëî íåîáõîäèìîòî âðåìå íà íîâàòà ѝ ñëóæáà, ñëåä êîåòî ìîæå äà èçëåçå â îòïóñê, Ëîðà Êðóìîâà ÷àêàëà ñ íåòúðïåíèå ïðåäàâàíåòî äà èçëåçå â ëÿòíà âàêàíöèÿ, çà äà ñå ñúáåðå ñ ìúæà ñè. Òîâà ñå î÷àêâà äà ñòàíå îò 1 àâãóñò. Ïîíå ïî òàçè ñõåìà áå ðàçïóñêàí åêèïúò íà øîóòî ïðåäøåñòâåíèê íà Öèòèðèäèñ âúâ âå÷åðíèÿ ïðàéìòàéì íà Áè Òè Âè.

Íå å òàéíà, ÷å ïðåç çèìàòà áëàãîâåðíèÿò íà Ëîðà å ó÷èòåë ïî ñêè, à òîïëèòå ìåñåöè ñå èçíàñÿ êúì ìîðåòî, êúäåòî ïðåïîäàâà íà ñúðôèñòè. Îùå ïðåç ìàé Ñîòèð Ìàðêîâ çàìèíàë íà ðîäíîòî ×åðíîìîðèå. Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè è Ëîðà ïðåêàðâàøå ìåñåöè íàðåä çàåäíî ñ ïîëîâèíêàòà ñè êðàé ìîðñêèÿ áðÿã, íî òîãàâà îáñòîÿòåëñòâàòà ãî ïîçâîëÿâàõà – æóðíàëèñòêàòà èëè áðåìåíååøå ñ äâåòå ñè äåöà, èëè ïúê áå â ìàé÷èíñòâî ñëåä ðàæäàíåòî èì, ïèøå îùå "Ðåòðî".









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