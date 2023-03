Лоша новина за меломаните: Отменят Hills Of Rock Sofia Edition

© Събитието Hills Of Rock Sofia Edition няма да се състои през 2023. Всички, закупили промоционални билети за Hills Of Rock Sofia Edition 2023, могат да изберат:



да ги запазят и да ги използват за Sofia Solid, или да получат възстановяване на заплатените средства в пълен размер, съобщават организаторите.



Важни инструкции



Връщането на билет и възстановяване на сумата е възможно до 31.05.2023г. след изрична заявка на страница с адрес festteam.bg/se/choice. Ако формулярът не бъде попълнен до 31.05.2023, ще бъде възможно единствено използване на билет за достъп до Sofia Solid, без нужда от презаверка на билетите за Hills Of Rock Sofia Edition 2023 или допълнителни действия от страна на потребителите.



Възстановяването на сумите става автоматично в срок от 14 работни дни след получаване на заявка за това на адрес festteam.bg/se/choice.



Формуляр се попълва само веднъж от всеки потребител, закупил билет за Hills Of Rock Sofia Edition 2023, независимо от броя закупени билети. Молим да използвате мейл адреса, с който сте закупили билети в платформата Ticket Station.



Избирайки да запазите билетите си, ще получите достъп до събитието Sofia Solid на 29.06.2023г., както и ваучер за консумация на стойност 30 лв. Ваучерът за консумация се получава на място в деня на събитието, след представяне на валиден промоционален билет за Hills Of Rock Sofia Edition 2023, за който не е изпратена заявка за възстановяване на средства. Достъпът до събитието Sofia Solid ще се осъществява с оригиналните промоционални билети за Hills Of Rock Sofia Edition 2023, без необходимост от презаверка и друго допълнително действие, различно от попълването на настоящата форма.



В случай, че формулярът не е попълнен в срок до 31.05.2023, се приема, че потребителят ще използва билета си на събитието Sofia Solid и има право на достъп до него, заедно с ваучер за консумация в размер на 30 лв.



В случай, че сте закупили билет за Hills Of Rock Sofia Edition 2023 от магазини На тъмно или касите на Fast Pay, можете да възстановите средствата си на място, спазвайки същия краен срок с дата 31.05.2023, или да попълните настоящата форма, за да използвате билета си за Sofia Solid.



Настоящата процедура следва Общите условия на Организатора Fest Team. За всяка клауза, неописана по-горе, се следват процедурите, описани в Общите условия, с които клиентът се е съгласил при покупка на промоционален билет за събитието Hills Of Rock Sofia Edition 2023. Повече информация за събитието Sofia Solid можете да откриете на официалния сайт sofiasolid.com.