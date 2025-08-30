Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Лоши новини за Гордън Рамзи
Автор: Екип Ruse24.bg 13:32Коментари (0)84
©
Гордън Рамзи разкри, че е претърпял операция за отстраняване на базално-клетъчен карцином - вид немеланомен рак на кожата, предаде The Independent.

58-годишният телевизионен готвач сподели снимки на зашита зона под ухото си в Instagram в събота, казвайки на последователите си, че е "благодарен и много признателен“ на медицинския си екип за тяхната "бърза реакция“.

Ето какво написа той: "Благодарен съм и съм изключително признателен за невероятния екип на The Skin Associates и бързата им реакция по премахването на този базалноклетъчен карцином, благодаря!“

Готвачът напомни на феновете: "Моля, не забравяйте слънцезащитния си крем този уикенд“.

Базално-клетъчният карцином (БКК) е най-често срещаният вид рак на кожата, който започва в горния слой на кожата и често може лесно да се лекува.

Според Националната здравна служба (NHS) основната причина е ултравиолетовата светлина, която идва от слънцето и се използва в солариумите. Рискът може да се увеличи с възрастта, бледата кожа и анамнезата за рак на кожата в миналото.

Базалноклетъчните карциноми могат да се появят навсякъде по тялото, но най-често растат в области, изложени на слънце, включително лицето, главата, шията и ушите. Те могат да бъдат отстранени хирургично, преди да се извърши биопсия за изследване на резултатите.

Рамзи беше посрещнат с добри пожелания от своите известни приятели и фенове, като Роб Риндер коментира емоджи с червено сърце.

Още по темата: общо новини по темата: 537
30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
предишна страница [ 1/90 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: