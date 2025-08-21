ЗАРЕЖДАНЕ...
|Луксът й отива
Звезди като Дженифър Лопес, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Моли-Мей Хейг също почиваха там, наред с нашата сексапилната плеймейтка.
В серия от кадри, качени в Инстаграм, Николета позира за стори в дизайнерски бански край инфинити басейн, а до нея е малката й дъщеря Борислава, облечена като истинска мини дива. Двете изглеждат като излезли от корица на списание, а последователите й не спират да сипят сърца и комплименти.
"Моето всичко“, написа Николета под снимката, а феновете веднага заподозряха, че това е началото на нова семейна фотосесия. Според слухове, престоят им в хотела струва над 2000 лв. на вечер, но за звездата това е просто поредната глътка лукс.
Кадрите разкриват не само блясъка на курорта, но и нежната страна на Николета - далеч от прожекторите, тя е грижовна майка, която не крие щастието си. В кадрите дъщеричката на Николета и Ники Михайлов се появява в стилна рокличка с флорални мотиви, а косичката й е прибрана с диадема, достойна за принцеса.
Само дни преди това, Борислава направи първите си крачки - прощъпалникът беше отбелязан с традиционна церемония и трогателно послание от баба й Мария Петрова: "Път в живота избери и добър човек стани. Върви, не спирай и помни, че мама и тате са от двете ти страни“. Борислава се роди през март миналата година и е първото общо дете на Лозанова и Ники Михайлов. Николета вече има голяма дъщеря - Никол, от връзката си с футболиста Валери Божинов. Макар плеймейтката рядко да показва лицето й, този път направи изключение, а феновете веднага забелязаха приликата с кака й Никол от детските й години. На фона на лукса, морето и палмите, тя написа: "Целият ми свят в един кадър...“ - с Борислава на преден план и усмивка, която казва всичко, пише "Галерия“.
