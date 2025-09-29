ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Лъжливи слухове достигнаха актьор и участник в риалити
Юруков категорично отрича тези версии: "Не е истина. Това са скалъпени неща“, сподели актьорът.
Юруков е едно от най-разпознаваемите лица на Народния театър и добре познат от телевизионния екран. До този момент той последователно е избягвал участия в риалити формати, което направи "Traitors: включването му в Игра на предатели" особено изненадващо. Артистът се е появявал само в "Като две капки вода" през 2018 г.
Престоят му в шоуто за предатели и праведни се оказва кратък. Иван Юруков стана първият елиминиран участник още след първия конклав (събрание на предателите, които избират да елиминират един от праведните). Причина за това е неговата наблюдателност - качество, което му помага на сцената, но в играта се оказа уязвимо. По време на излъчването на предатели сред участниците той забеляза, че един от групата - Даниел Бачорски, се изчервява в напрегнати моменти. Иван веднага осъзна, че бизнесменът е избран за предател. В опит да се спаси артистът дори попита Бачорски дали ще го пощади, но този ход само ускори развръзката и неговата елиминация. Сред участниците има трима "предатели“, чиято задача е да не бъдат заподозрени и да се задържат в играта. От друга страна, "праведните“ имат за цел да наблюдават реакции и поведение, които биха издали лъжците.
Веднага след излъчването на епизода започнаха публикации, свързващи участието му с филмов проект. Според материалите Иван Юруков възнамерявал да вложи хонорара си в реализацията на собствен проект. Актьорът подчертава, че това е само слух и няма никаква връзка между риалити формата и личните му киноамбиции, пише "България Днес".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: