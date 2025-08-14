ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любим комик празнува днес
Първата му работа още докато учи е да продава брошури в Дисниленд. През тези години той се научава да прави фокуси и да жонглира. Кариерата му започва неочаквано бързо и още през 70-те години на XX век той пълни залите, изпълнявайки нестандартните си скечове. През 1981 г. обаче се отказва и се отдава изцяло на актьорство. Успява много бързо и като актьор, пианист и драматург като печели много награди, включително "Еми" и "Грами".
След 2000 г. неговите изпълнения съдържат много повече музика, самият той свири на любимото си банджо. Прави записи и турнета.
Стив Мартин е запален колекционер на картини, като колекцията му включва Пикасо, Лихтенщайн и Хокни. Една от неговите картини обаче се оказва фалшификат. Полицията задържа фалшификаторите години по-късно – те се оказват германци, продаващи успешно фалшиво изкуство на френски галерии, откъдето картината му е била закупена за 700 000 евро.
