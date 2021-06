Любима българска игрова платформа е на финала на престижен световен конкурс

© Една от най-обичаните и модерни игрови платформи в България стана причина стартъпът Casino Robots да получи голямо признание за труда си. Компанията е класирана на финала на престижната технологична надпревара Global Search Awards 2021.



Новината съобщиха от самия стартъп, създаден през 2019 г. от четирима млади и много талантливи хора. В него влизат Георги Петров, който е и главният виновник за съществуването на Casino Robots, Радинка Кънева, Иван Иванов и Антония Христова. Техният проект вече е в Топ 3 на финалистите в една от категориите на оспорваното съревнование - Best Use of Search (Gaming).



Какво е Casino Robots?



Повечето геймъри и почитатели на хазартните дейности вероятно вече са чували това име. Става дума за една изключително иновативна платформа, която предоставя огромно разнообразие от безплатни казино игри с 40 линии онлайн в демо режим. Интересно е също така, че достъпът до тях е свободен и не изисква регистрация, сваляне или инсталация.



На базата на това удобство, което предлага, компанията отчита постоянно нарастващ брой посетители на уебсайта си.



Според правилата на Casino Robots, ако потребителите решат да играят с истински пари, те ще получават бонус кодове за вход при определени онлайн казина, където могат да ги използват.



Още едно съществено предимство е, че платформата предлага обективни и безпристрастни ревюта на някои от най-големите сайтове за залози както в България, така и на световния пазар. Екипът на Casino Robots се старае да прави възможно най-детайлните и подробни оценки, които има на пазара. Целта е да се помогне на играчите да вземат по-осъзнати и информирани решения, когато им се налага да правят избор между безбройните онлайн букмейкъри и казина.



"Новината за номинацията ни зарадва невероятно много и сме благодарни на журито на Global Search Awards 2021 за тази чест. Вдъхновяващо е да виждаш, че трудът ти е забелязан и оценен. Това ни мотивира да продължаваме напред и да покоряваме нови върхове“, споделят от стартъпа.



Casino Robots е втората българска компания, която получава подобно отличие от авторитетния конкурс. Това показва, че българските компании и техните постижения не остават незабелязани и че те се борят за признание наравно с останалите си конкуренти на Стария континент.



Защо конкурсът Global Search Awards 2021 е толкова важен?



Global Search Awards е най-престижният европейски конкурс в областта на рекламата и дигиталния маркетинг. Ето защо новината за българското участие в тазгодишното издание на конкурса толкова развълнува технологичния бранш у нас.



Признанията се фокусират върху направления като жизненоважните за дигиталния маркетинг SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay Per Click) и Content Marketing. По-важното обаче е, че журито много цени креативните подходи и иновациите.



Отличията се присъждат от уважавана група от лидери и експерти в бранша, като оценяването е строг двуетапен процес, включващ предварително точкуване и съдийска среща, на която кандидатурите се обсъждат подробно, за да се вземат решенията за това кои са големите печеливши.



Впоследствие се допускат само до десет финалисти във всяка категория. До награждаването има още цели 39 дни, което прави тръпката от очакването му още по-голяма. Имената на големите победители ще станат ясни следващия месец, на 13 юли.



Заради пандемичната обстановка, тази година церемонията по награждаването ще се състои онлайн.