Любима двойка от риалити предаването с романтични нотки "Един за друг“ е в очакване на третата си рожба.Софи и Тихомир Нейчеви скоро ще гушнат бебе №3.Благата вест споделиха самите те с видео в социалните мрежи.На кадрите се виждат и двете им по-големи деца. Софи и Тишо възпитават момиче и момче.Други участници от "Един за друг“ побързаха да поздравят щастливото семейство. Сред тях са Галена, Кристина и Гергана.