ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
Проучването обхваща 12 772 възрастни с средна възраст 52 години, проследени за период от осем години. Участниците попълвали въпросници за хранителните си навици и периодично преминавали когнитивни тестове за памет, езикови и мисловни способности. Анализът се фокусира върху седем подсладителя: аспартам, захарин, ацесулфам-К, еритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза.
Резултатите показват, че при хората, консумирали най-много изкуствени подсладители (средно 191 милиграма на ден), когнитивният спад е с 62% по-бърз в сравнение с тези, които приемали минимални количества (средно 20 милиграма дневно). Разликата отговаря на около 1,6 години "допълнително остаряване на мозъка“. Всички подсладители, с изключение на тагатозата, били свързани с ускорено влошаване на паметта, информират от Факти.
Особено уязвими се оказали хората под 60 години и пациентите с диабет, докато при участниците над 60 години връзка не е установена. Авторът на изследването, д-р Клаудия Кимие Суемото от Университета в Сао Пауло, коментира, че макар подсладителите да се възприемат като "по-безопасна алтернатива на захарта“, резултатите показват, че честата им употреба в средна възраст може да бъде вредна.
Американският семеен лекар д-р Бринта Васагар, която не е участвала в проучването, подчерта, че макар връзката между подсладителите и когнитивния спад да е установена, причинно-следствена зависимост все още не е доказана. Според нея за повечето хора най-добрата стратегия е умерена употреба и предпочитане на натурални източници на сладост като плодове или мед.
В същото време представители на индустрията напомнят, че ниско- и безкалоричните подсладители са сред най-стриктно проучваните хранителни съставки и тяхната безопасност е потвърдена от регулатори като Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA). От Съвета за контрол на калориите подчертават, че изследването има ограничения, включително това, че се разчита на самоотчитане от страна на участниците и липса на доказателства за причинно-следствена връзка.
Проучването е финансирано от бразилското Министерство на здравеопазването, Министерството на науката, технологиите и иновациите и Националния съвет за научни и технологични изследвания. Авторите призовават за бъдещи изследвания с по-прецизни методи, включително невроизобразяващи технологии, за да се установи по-точно дали изкуствените подсладители са фактор за ускорено когнитивно стареене.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: