"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
Да не говорим, че "обедната почивка“ може да трае половин час, а може и да се проточи до следобеда. Нима е толкова сложно да се напише: "В обедна почивка съм до 14:30 ч.“? Това би било елементарен жест на уважение към хората, които чакат отвън – към клиентите, които не са се озовали пред вратата случайно, а са тръгнали специално към дадения магазин, аптека или офис, пише "Фокус".
Но вместо това, ние стоим пред решетките, четем бележката и си повтаряме: "Само десет минути“. Петнайсет минути по-късно започваме да се чудим дали часовникът ни върви правилно. На двайстата минута вече сме наясно, че "10 минути“ е просто литературен израз, а не времево обещание. И тогава идва гневът – този, който не е от чакането, а от чувството, че си напълно невидим за онзи, който е оставил бележката.
Интересно е дали подобни съобщения се поставят без да се мисли, или пък съвсем преднамерено – защото е по-удобно клиентът да се откаже, отколкото да чака. Ако е второто, поздравления – стратегията работи. Удобни са и при изненадващо посещение на шефа. Всичко е ясно - служителят има право да си вземе кафе или пък нещо за хапване. Никой не отрича това право, ама и клиентът е излязъл в обедната почивка да свърши работа и започва да се изнервя, с право.
Бележките по витрините често казват повече, отколкото предполагат авторите им. Те не просто информират, а оставят впечатление. И когато това впечатление е "няма значение дали си дошъл“, то тежи повече от всякакви реклами и усмивки. Тогава и шефът може да се ядоса.
Днес видях поредната такава бележка. Прясна, отпреди десет минути. Иронично, нали?
