|Любо Киров избухна заради средните пръсти
По време на участието си Киров избухна срещу радиостанциите:
"Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Знаете ли какво?". След тези думи той показа два средни пръста и продължи с обиди по адрес на музикалния ефир и продуцентката Саня Армутлиева.
След разразилата се буря, певецът не остана безмълвен. В личния си профил Любо Киров написа:
"Да, на моите концерти "моите хора" знаят, че понякога съм малко по "Rock & Roll" в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! Начинът, по който говоря на концертите, е "моят начин", защото съм като домакин в собствената си къща."
Киров направи паралел с Роби Уилямс, който често използва провокативен език на сцената, но без това да шокира публиката.
"Смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото, без "изрезки", направени в къщата ми", добави той, цитира "България Днес".
Певецът не скри, че е свикнал с моралистите, които винаги са готови да хвърлят камък, но подчерта: "Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!"
